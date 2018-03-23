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11:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах введен карантин по гриппу и ОРВИ

(Набережные Челны, 23 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах с 19 марта действует карантин по гриппу и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев.

В документе говорится, что в городе было лабораторно подтверждено восемь случаев заражения гриппом. Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными инфекциями превышен на 30,7 процента. Темп роста заболеваемости среди населения увеличивается.

В связи с этим главный санитарный врач города объявил о введении карантина в городе, который предусматривает реализацию комплексного плана мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРЗ. Руководителям предприятий общественного питания, торговли, транспорта, коммунального обслуживания и другим предписано ввести масочный режим в коллективах, соблюдать температурный режим, обеспечить частое проветривание помещений.

Также вводятся ограничения на проведение массовых, зрелищных, спортивных и других мероприятий для детей, молодежи и взрослых.

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