В Набережных Челнах введен карантин по гриппу и ОРВИ

В документе говорится, что в городе было лабораторно подтверждено восемь случаев заражения гриппом. Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными инфекциями превышен на 30,7 процента. Темп роста заболеваемости среди населения увеличивается.

В связи с этим главный санитарный врач города объявил о введении карантина в городе, который предусматривает реализацию комплексного плана мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРЗ. Руководителям предприятий общественного питания, торговли, транспорта, коммунального обслуживания и другим предписано ввести масочный режим в коллективах, соблюдать температурный режим, обеспечить частое проветривание помещений.