В Симферополе задержали угонщиков автомобилей
Угонщиков автомобилей в Симферополе задержали после сообщения местного жителя о том, что его машина пропала со двора дома, где он живёт.
Угонщиков автомобилей в Симферополе задержали после сообщения местного жителя о том, что его машина пропала со двора дома, где он живёт.
«В ходе проведения
Если в салоне были ценные вещи, парни забирали их для продажи, а автомобиль бросали без присмотра. Но когда из транспортного средства ничего нельзя было взять, друзья распиливали кузов автомобиля на части и сдавали на металлолом.
«По всем фактам следственным управлением УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и ч.1 и ч.2 ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, подозреваемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — отмечают правоохранители.
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