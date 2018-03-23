Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ракеты атаковали цели в Турции
Захарченко заявил о создании Харьковской народной республики
Лолита рассказала, почему не живет вместе с дочерью
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
РФ грубо ответила Германии об обходе Украины «Северным потоком-2»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Беллуччи в сверкающем черном платье позирует на красной дорожке
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:38 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе задержали угонщиков автомобилей

Угонщиков автомобилей в Симферополе задержали после сообщения местного жителя о том, что его машина пропала со двора дома, где он живёт.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в совершении угона. Ими оказались трое местных жителей возрастом от 21 года до 23лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Задержанные дали признательные показания в совершении ими 11 преступлений — угонов и краж из транспортных средств, на территории столицы республики. Как признались подозреваемые, угоняли они в основном автомобили отечественного производства. Выдавливая стекло, проникали внутрь машины», — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Если в салоне были ценные вещи, парни забирали их для продажи, а автомобиль бросали без присмотра. Но когда из транспортного средства ничего нельзя было взять, друзья распиливали кузов автомобиля на части и сдавали на металлолом.

«По всем фактам следственным управлением УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и ч.1 и ч.2 ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, подозреваемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — отмечают правоохранители.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

«Особое мнение»: Крым — следующий за Дагестаном «на зачистку»
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
Центр по примирению договорился о выводе боевиков из Харасты
Почему Антарктида сопротивляется глобальному потеплению
Что становится национальным достоянием в разных странах
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь