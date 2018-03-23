В Симферополе задержали угонщиков автомобилей

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые в совершении угона. Ими оказались трое местных жителей возрастом от 21 года до 23лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Задержанные дали признательные показания в совершении ими 11 преступлений — угонов и краж из транспортных средств, на территории столицы республики. Как признались подозреваемые, угоняли они в основном автомобили отечественного производства. Выдавливая стекло, проникали внутрь машины», — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Если в салоне были ценные вещи, парни забирали их для продажи, а автомобиль бросали без присмотра. Но когда из транспортного средства ничего нельзя было взять, друзья распиливали кузов автомобиля на части и сдавали на металлолом.