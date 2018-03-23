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11:30 (мск), источник: Югополис

​На Кубани арестовали мошенницу за кражу денег у пенсионеров

Жительница Крыловского района обвиняется в трех преступлениях.

В суд направлено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Крыловского района, обвиняемой в мошенничестве в отношении пенсионеров. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, обвиняемая совершила три преступления. В 2013—2014 годах, находясь на территории Крыловского района, она искала дома, где живут пенсионеры, а попав в дом, убеждала последних в том, что их дети приобрели у нее вещи (шубу, куртки) и не расплатились. Если пенсионеры не верили, злоумышленница со своего мобильного телефона звонила кому-то, якобы детям потерпевших, и те уговаривали родителей оплатить купленный товар.

Пожилые люди, доверяя незнакомке, передали ей в общей сумме более 60 тысяч рублей, с которыми она скрылась. С 2015 года подозреваемая находилась в федеральном розыске. В феврале 2018 года ее местонахождение было установлено, ее задержали в Краснодаре и заключили под стражу.

Прокуратура направила уголовное дело в Крыловской районный суд. Обвиняемой грозит в том числе лишение свободы на срок до 5 лет.

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