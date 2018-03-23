В калининградском аэропорту с самолета сняли пьяного жителя Волгодонска
Сотрудники транспортной полиции в ходе несения службы по обеспечению правопорядка сняли с борта самолета, следовавшего из Калининграда в
Сотрудники транспортной полиции в ходе несения службы по обеспечению правопорядка сняли с борта самолета, следовавшего из Калининграда в
Как сообщили в
Что до 41-летнего гостя нашего региона из Омска, то сибиряк даже до авиалайнера добраться не успел: полицейские задержали пассажира еще в здании аэровокзала — за распитием принесенного с собой алкоголя. Такой способ снять стресс перед полетом встанет гражданину от 500 до 1000 рублей, это уж как судья решит.
Ну, а 31-летний калининградец заплатит примерно те же деньги так и вообще за курение возле центрального входа в аэровокзальный комплекс «Храброво».
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