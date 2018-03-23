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10:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В калининградском аэропорту с самолета сняли пьяного жителя Волгодонска

Сотрудники транспортной полиции в ходе несения службы по обеспечению правопорядка сняли с борта самолета, следовавшего из Калининграда в Санкт-Петербург, 34-летнего жителя города Волгодонск.

Как сообщили в пресс-службе Западного линейного управления МВД России на транспорте, мужчина был пьян, и теперь ему грозит штраф в размере до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Что до 41-летнего гостя нашего региона из Омска, то сибиряк даже до авиалайнера добраться не успел: полицейские задержали пассажира еще в здании аэровокзала — за распитием принесенного с собой алкоголя. Такой способ снять стресс перед полетом встанет гражданину от 500 до 1000 рублей, это уж как судья решит.

Ну, а 31-летний калининградец заплатит примерно те же деньги так и вообще за курение возле центрального входа в аэровокзальный комплекс «Храброво».

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