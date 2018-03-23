Районные акимы ЮКО и президент ФК «Ордабасы» стали жертвами мошенника

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О задержании 25-летнего экс-футболиста стало известно в феврале 2018 года, когда уголовное дело в отношении него поступило в суд.

Бактыгалиеву предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, молодой человек обманным путем собрал шесть миллионов тенге со своих жертв. Причем, как отмечает обвинение, аферу бывший «ордабасинец» проворачивал с чиновниками разного уровня.

Одними из пострадавших оказались районные акимы Южно-Казахстанской области и их подчиненные. По данным следствия, Бактыгалиев якобы брал с них крупные суммы, прикрываясь именем акима ЮКО Жансеита Туймебаева.

Потерпевшие не задавали лишних вопросов — переводили деньги, лишь услышав имя главы региона. Больше всех пострадал Бахтияр Байсеитов — он лишился 1,5 миллиона тенге. Он готов простить бывшего игрока клуба, если он вернет ему эти деньги.

Элдара Бактыгалиева задержали по наводке одного из пострадавших. Парень полностью признал свою вину и пообещал вернуть все собранные им деньги.