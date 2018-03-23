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11:17 (мск), источник: Tengrinews

Районные акимы ЮКО и президент ФК «Ордабасы» стали жертвами мошенника

Президент футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов и районные акимы Южно-Казахстанской области оказались одними из 11 пострадавших в уголовном деле о мошенничестве, по которому единственным фигурантом проходит бывший игрок команды Элдар Бактыгалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

О задержании 25-летнего экс-футболиста стало известно в феврале 2018 года, когда уголовное дело в отношении него поступило в суд.

Бактыгалиеву предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, молодой человек обманным путем собрал шесть миллионов тенге со своих жертв. Причем, как отмечает обвинение, аферу бывший «ордабасинец» проворачивал с чиновниками разного уровня.

Одними из пострадавших оказались районные акимы Южно-Казахстанской области и их подчиненные. По данным следствия, Бактыгалиев якобы брал с них крупные суммы, прикрываясь именем акима ЮКО Жансеита Туймебаева.

Потерпевшие не задавали лишних вопросов — переводили деньги, лишь услышав имя главы региона. Больше всех пострадал Бахтияр Байсеитов — он лишился 1,5 миллиона тенге. Он готов простить бывшего игрока клуба, если он вернет ему эти деньги.

Элдара Бактыгалиева задержали по наводке одного из пострадавших. Парень полностью признал свою вину и пообещал вернуть все собранные им деньги.

Главное судебное разбирательство проходит в Аль-Фарабийском районном суде Шымкента.

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