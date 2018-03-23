Районные акимы ЮКО и президент ФК «Ордабасы» стали жертвами мошенника
Президент футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов и районные акимы
Президент футбольного клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов и районные акимы
О задержании 25-летнего
Бактыгалиеву предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, молодой человек обманным путем собрал шесть миллионов тенге со своих жертв. Причем, как отмечает обвинение, аферу бывший «ордабасинец» проворачивал с чиновниками разного уровня.
Одними из пострадавших оказались районные акимы
Потерпевшие не задавали лишних вопросов — переводили деньги, лишь услышав имя главы региона. Больше всех пострадал Бахтияр Байсеитов — он лишился 1,5 миллиона тенге. Он готов простить бывшего игрока клуба, если он вернет ему эти деньги.
Элдара Бактыгалиева задержали по наводке одного из пострадавших. Парень полностью признал свою вину и пообещал вернуть все собранные им деньги.
Главное судебное разбирательство проходит в
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