На правобережье Красноярска грабитель несколько часов нападал на девушек

Накануне в отделы полиции в Ленинском и Кировском районах в течение четырех часов позвонили три девушки и сообщили, что их ограбили. Неизвестный мужчина отнимал у них мобильные телефоны, украшения и деньги, после чего скрывался. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого и вернуть вещи девушкам. Злоумышленника задержали с помощью ОМОН. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний красноярец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.