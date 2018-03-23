Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские ракеты атаковали цели в Турции
Захарченко спрогнозировал создание новой народной республики
Как одевать ребенка весной: советы мам
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Егор Крид побрился налысо
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
РФ ответит Польше на высылку дипломатов: будет хуже, чем Лондону
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
45Состоялись выборы президента России
15:24 (мск), источник: Югополис

​В Сочи водитель «Лады» сбил ребенка на пешеходном переходе

Получившего травмы мальчика доставили в больницу.

Источник: Югополис

ДТП произошло 22 марта около 18.30 на улице Макаренко.

По данным пресс-службы УВД по Сочи, 27-летний водитель Lada Granta сбил девятилетнего мальчика, который переходил дорогу по зебре.

Ребенок госпитализирован с травмами.

По предварительным данным, в ДТП виновен водитель.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

ФАС заявила о сговоре Минздрава с компанией «Р-фарм»
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Ученые раскрыли тайну «гуманоида из Атакамы»
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь