В Сочи водитель «Лады» сбил ребенка на пешеходном переходе
Получившего травмы мальчика доставили в больницу.
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Получившего травмы мальчика доставили в больницу.
ДТП произошло 22 марта около 18.30 на улице Макаренко.
По данным
Ребенок госпитализирован с травмами.
По предварительным данным, в ДТП виновен водитель.
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