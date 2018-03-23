Жительница Владивостока недолго гуляла на свободе

Установлено, что фигурантка ранее отбывала в исправительном учреждении наказание за совершение особо тяжкого преступления. После освобождения из мест лишения свободы женщина обязана была являться для регистрации в ОВД по месту жительства, не покидать жилое помещение в ночное время суток с 22 часов до 06 часов.

Женщина неоднократно без уважительных причин отсутствовала в ночное время по месту жительства. Кроме этого, нарушала общественный порядок (также в ночное время), за что привлечена к административной ответственности.