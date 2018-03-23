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11:16 (мск), источник: VLADNEWS

Жительница Владивостока недолго гуляла на свободе

За нарушение она вернулась в колонию.

Жительница Владивостока признана виновной в неоднократном несоблюдении административных ограничений, установленных судом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка ранее отбывала в исправительном учреждении наказание за совершение особо тяжкого преступления. После освобождения из мест лишения свободы женщина обязана была являться для регистрации в ОВД по месту жительства, не покидать жилое помещение в ночное время суток с 22 часов до 06 часов.

Женщина неоднократно без уважительных причин отсутствовала в ночное время по месту жительства. Кроме этого, нарушала общественный порядок (также в ночное время), за что привлечена к административной ответственности.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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