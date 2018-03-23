Жительница Владивостока недолго гуляла на свободе
За нарушение она вернулась в колонию.
За нарушение она вернулась в колонию.
Жительница Владивостока признана виновной в неоднократном несоблюдении административных ограничений, установленных судом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что фигурантка ранее отбывала в исправительном учреждении наказание за совершение особо тяжкого преступления. После освобождения из мест лишения свободы женщина обязана была являться для регистрации в ОВД по месту жительства, не покидать жилое помещение в ночное время суток с 22 часов до 06 часов.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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