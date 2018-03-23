Волгоградца задержали за мошенничество с грузоперевозками
Сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте задержали 32-летнего волгоградца, подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере.
Сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте задержали 32-летнего волгоградца, подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Следователи Следственного отдела Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.
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