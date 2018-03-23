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12:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградца задержали за мошенничество с грузоперевозками

Сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте задержали 32-летнего волгоградца, подозреваемого в совершении мошенничества в крупном размере.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжского МВД России на транспорте, мужчина, являясь фактическим руководителем транспортной компании, оформленной на своего родственника, трижды заключал договоры с одной из фирм на контейнерные перевозки грузов из города Череповца в различные регионы России. Однако обязательств по договору изначально выполнять не собирался, а деньги, полученные по предоплате, потратил на собственные нужды. Общая сумма причиненного грузоотправителю ущерба составила 712 тысяч рублей.

Следователи Следственного отдела Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.

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