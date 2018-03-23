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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Двойное убийство в Сызрани: женщину задушили, а ее сына зарезали

Как стало известно «КП-Самара», Самарской области возбуждено уголовное дело по факту расправы с двумя людьми.

В СУ СК Самарской области приняли процессуальное решение по происшествию в Сызрани, где 21 марта в квартире дома в переулке Достоевского нашли трупы двоих человек. 22 числа, накануне, следователи возбудили в связи этой историей уголовное дело по факту двойного убийства.

Напомним, что погибшими оказались 49-летний местный житель и его 83-летняя мать. Как стало известно «КП-Самара», причины смерти потерпевших установлены. Мужчина скончался от ножевого ранения, а женщину задушили.

Известно, что на месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Изъяты улики, которые могут помочь в расследовании.

Подозреваемых пока нет. Оперативники продолжают выяснять подробности преступления.

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