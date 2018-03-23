Двойное убийство в Сызрани: женщину задушили, а ее сына зарезали

В СУ СК Самарской области приняли процессуальное решение по происшествию в Сызрани, где 21 марта в квартире дома в переулке Достоевского нашли трупы двоих человек. 22 числа, накануне, следователи возбудили в связи этой историей уголовное дело по факту двойного убийства.

Напомним, что погибшими оказались 49-летний местный житель и его 83-летняя мать. Как стало известно «КП-Самара», причины смерти потерпевших установлены. Мужчина скончался от ножевого ранения, а женщину задушили.

Известно, что на месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Изъяты улики, которые могут помочь в расследовании.