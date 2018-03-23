В Тольятти наказали четырех водителей, которые не пропустили «скорую»

На днях сотрудники ГИБДД провели в Тольятти операцию «Маяк». Экипажи полицейских выехали в город вместе со «скорой помощью». Стражи порядка составляли административные материалы на всех недобросовестных водителей, которые не предоставили специальному автомобилю преимущество на дороге.

По данным областного ГИБДД, нарушили правила четыре автомобилиста. Они, конечно, попытались найти своим действиям оправдание: «Мы ничего не услышали, не заметили». Однако, ответить за свои проступки автолюбителям все-таки придется. Водители заплатят штраф 500 рублей или лишатся прав на срок от месяца до трех.