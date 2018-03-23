Лопнувший водопровод затопил двор жилого дома в Иркутске
В микрорайоне Юбилейном Иркутска жители построили дамбы. С их помощью хоть
В микрорайоне Юбилейном Иркутска жители построили дамбы. С их помощью хоть
Жители иркутской многоэтажки с удивлением наблюдают за странным происшествием. Поздно вечером из бетонного сооружения хлынул поток воды. За считанные минуты двор жилого дома оказался затоплен. Особенно не повезло владельцам автомобилей, которые находились на парковке. Люди говорят, вода поднялась по окна легковушек.
— Вода побежала оттуда, сверху, со стройки, то ли выше стройки. Вышел из дома. Попытался подойти к машине. Она, можно сказать, в воде плавала, — говорит владелец пострадавшего автомобиля Николай Натин.
— Мы увидели — даже не стали во двор заезжать. Зайти не смогли. Видите, человек промок.
— Да?
— Да. Маленько.
Жители дома вооружились лопатами и начали рыть канавы, чтобы отвести воду. Практически на руках выносили заглохшие машины.
— Ограждали подъезды, к которым можно было подойти. Дамбочки делали из снега и земли. Помогали также водителям выехать, — говорит житель Иркутска Алексей Долгих.
Вскоре подоспела помощь. На ликвидацию аварии прибыли коммунальщики и сотрудники
— Всю воду отключили. И горячую, и холодную. Приходится идти за водой. Неизвестно, когда починят.
— Либо
Водоснабжение в доме появилось через четыре часа после аварии. Пострадавшие написали заявление в полицию.
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