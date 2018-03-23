Лопнувший водопровод затопил двор жилого дома в Иркутске

Жители иркутской многоэтажки с удивлением наблюдают за странным происшествием. Поздно вечером из бетонного сооружения хлынул поток воды. За считанные минуты двор жилого дома оказался затоплен. Особенно не повезло владельцам автомобилей, которые находились на парковке. Люди говорят, вода поднялась по окна легковушек.

— Вода побежала оттуда, сверху, со стройки, то ли выше стройки. Вышел из дома. Попытался подойти к машине. Она, можно сказать, в воде плавала, — говорит владелец пострадавшего автомобиля Николай Натин.

Затопленным оказался и подвал девятиэтажного дома. Вода пошла в магазин, расположенный в цокольном этаже соседнего здания. Была угроза того, что поток хлынет в подземный гараж. Из-за воды к дому не подобраться. Для того, чтобы попасть к себе в подъезды, людям пришлось проявлять чудеса ловкости:

— Мы увидели — даже не стали во двор заезжать. Зайти не смогли. Видите, человек промок.

— Да?

— Да. Маленько.

Жители дома вооружились лопатами и начали рыть канавы, чтобы отвести воду. Практически на руках выносили заглохшие машины.

— Ограждали подъезды, к которым можно было подойти. Дамбочки делали из снега и земли. Помогали также водителям выехать, — говорит житель Иркутска Алексей Долгих.

Вскоре подоспела помощь. На ликвидацию аварии прибыли коммунальщики и сотрудники аварийно-спасательной службы. Они перекрыли водопровод. Многоквартирный дом оказался без водоснабжения:

— Всю воду отключили. И горячую, и холодную. Приходится идти за водой. Неизвестно, когда починят.

Сейчас на водоканале идёт служебная проверка. По данным коммунальщиков, прорыв водопровода произошёл из-за того, что лопнула одна из задвижек на сети. По данным иркутского водоканала, работы на этом участке проводили строители, которые возводят жилой дом.

— Либо из-за спешки, либо по каким-то другим причинам подрядчик обрезал водопровод и заглушил, не демонтируя задвижки, — говорит главный инженер МУП «Водоканал» Андрей Куртин.