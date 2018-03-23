21-летняя ангарчанка вырвала у пенсионерки сумку с деньгами и документами

79-летнюю старушку накануне ограбили в 38 квартале Ангарска. У нее отняла сумку 21-летняя девушка. А вместе с вещью она умыкнула 17 тысяч рублей и документы пенсионерки. Пожилая женщина вызвала полицию.

— Вневедомственная охрана скоро увидела воровку возле домов в том же районе, — рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области. — Заметив патруль, девушка резко свернула и побежала в ближайший подъезд, но ее задержали и отвезли в отдел полиции.