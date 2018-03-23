21-летняя ангарчанка вырвала у пенсионерки сумку с деньгами и документами
Сотрудники Росгвардии задержали воровку по горячим следам.
Сотрудники Росгвардии задержали воровку по горячим следам.
79-летнюю старушку накануне ограбили в 38 квартале Ангарска. У нее отняла сумку 21-летняя девушка. А вместе с вещью она умыкнула 17 тысяч рублей и документы пенсионерки. Пожилая женщина вызвала полицию.
— Вневедомственная охрана скоро увидела воровку возле домов в том же районе, — рассказывают в
Злоумышленница не успела растратить все деньги старушки. А сумку вместе с документами выбросила в урну на автобусной остановке.
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