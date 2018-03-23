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12:37 (мск), источник: VN.ru

Оттаявшие машины устроили ДТП на парковке

Наступившая оттепель стала причиной нескольких аварий на парковках в Новосибирске. Удерживающий машины лед растаял, и «освобожденные» авто скатились с парапета, врезавшись в своих соседей.

Источник: VN.ru

Подобный инцидент произошел, в частности, на парковке у «Ланта-банка» на Октябрьской магистрали. Там сразу два припаркованных автомобиля из-за растаявшего льда скатились с парапета и ударились в стоящие внизу машины.

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«АСТ-54» приводит подробности этого ДТП. BMW X5 и Volkswagen Amarok стояли рядом, а когда начали двигаться, то выбрали себе мишенью корейский автомобиль Kia. Серьезных повреждений машины не получали, однако на место были вызваны аварийные комиссары и инспекторы ГИБДД.

Аналогичная ситуация произошла у бизнес-центра на проспекте Димитрова, где припаркованный на сугробе Lexus откатился в стоявшую рядом Honda.

«У меня год назад так машина скатилась, хотя и шипы были, и на ручник поставил. Когда поставил — стояла как вкопанная, а днем солнце начало припекать — и все потекло, в том числе и моя машина», — поделился опытом один из подписчиков паблика.

Ранее VN.ru опубликовал подборку самых нелепых ДТП, случившихся в Новосибирске в 2017 году. Одним из случаев, упомянутых в материале, стал «побег» Nissan Almera от водителя, решившего зайти в кафе. Автомобиль самостоятельно проехал более ста метров и врезался в Mercedes, водитель которого очень удивился, никого не обнаружив за рулем.

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