Оттаявшие машины устроили ДТП на парковке
Наступившая оттепель стала причиной нескольких аварий на парковках в Новосибирске. Удерживающий машины лед растаял, и «освобожденные» авто скатились с парапета, врезавшись в своих соседей.
Наступившая оттепель стала причиной нескольких аварий на парковках в Новосибирске. Удерживающий машины лед растаял, и «освобожденные» авто скатились с парапета, врезавшись в своих соседей.
Подобный инцидент произошел, в частности, на парковке у «Ланта-банка» на Октябрьской магистрали. Там сразу два припаркованных автомобиля
«АСТ-54» приводит подробности этого ДТП. BMW X5 и Volkswagen Amarok стояли рядом, а когда начали двигаться, то выбрали себе мишенью корейский автомобиль Kia. Серьезных повреждений машины не получали, однако на место были вызваны аварийные комиссары и инспекторы ГИБДД.
Аналогичная ситуация произошла у
«У меня год назад так машина скатилась, хотя и шипы были, и на ручник поставил. Когда поставил — стояла как вкопанная, а днем солнце начало припекать — и все потекло, в том числе и моя машина», — поделился опытом один из подписчиков паблика.
Ранее VN.ru опубликовал подборку самых нелепых ДТП, случившихся в Новосибирске в 2017 году. Одним из случаев, упомянутых в материале, стал «побег» Nissan Almera от водителя, решившего зайти в кафе. Автомобиль самостоятельно проехал более ста метров и врезался в Mercedes, водитель которого очень удивился, никого не обнаружив за рулем.
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