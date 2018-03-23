В Самарканде врач скорой помощи зарезал соседа
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Правоохранители арестовали врача Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи М. Эшонкулова.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Правоохранители арестовали врача Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи М. Эшонкулова.
Как передает Uznews со ссылкой на источник в МВД Узбекистана, мужчина, поссорившись с соседом, 52-летним М. Хожиевым, ударил его в грудь и живот ножом.
Хожиев умер по дороге в больницу. Ведется следствие.
Ранее в городе Янгиере Сырдарьинской области пьяная девушка зарезала мать.
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