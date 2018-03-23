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11:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Хитрые схемы транзита опасных лекарств работали в Приморье

ФСБ в Приморье прикрыла нелегальный транзит незарегистрированных лекарственных средств, сообщили DEITA. RU в Пограничном управлении ФСБ России по ПК.

Участники преступной группы приобретали и переправляли в Российскую Федерацию контрафактные лекарственные средства под видом брендовых препаратов «Соматропин» и «ЗПтропин» канадского производства.

Ввоз лекарственных средств в Приморье осуществлялся через водителей транспортных средств заграничного следования и старших туристических групп, которые получали денежное вознаграждение за услуги перевозки. Дальнейшую отправку препаратов в другие регионы России осуществляли двое жителей Приморского края. Для этого они использовали услуги транспортных компаний.

По месту жительства участников преступной группы обнаружено и изъято порядка 4,5 тысяч ампул лекарственных средств. Еще порядка 2,5 тысяч ампул уже были подготовлены для дальнейшей отправки.

По оценке Приморской торгово-промышленной палаты рыночная стоимость изъятых препаратов составляет не менее 7 миллионов 400 тысяч рублей.

Михаил Грач.

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