Хитрые схемы транзита опасных лекарств работали в Приморье
ФСБ в Приморье прикрыла нелегальный транзит незарегистрированных лекарственных средств, сообщили DEITA. RU в Пограничном управлении ФСБ России по ПК.
ФСБ в Приморье прикрыла нелегальный транзит незарегистрированных лекарственных средств, сообщили DEITA. RU в Пограничном управлении ФСБ России по ПК.
Участники преступной группы приобретали и переправляли в Российскую Федерацию контрафактные лекарственные средства под видом брендовых препаратов «Соматропин» и «ЗПтропин» канадского производства.
Ввоз лекарственных средств в Приморье осуществлялся через водителей транспортных средств заграничного следования и старших туристических групп, которые получали денежное вознаграждение за услуги перевозки. Дальнейшую отправку препаратов в другие регионы России осуществляли двое жителей Приморского края. Для этого они использовали услуги транспортных компаний.
По месту жительства участников преступной группы обнаружено и изъято порядка 4,5 тысяч ампул лекарственных средств. Еще порядка 2,5 тысяч ампул уже были подготовлены для дальнейшей отправки.
По оценке Приморской
Михаил Грач.
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