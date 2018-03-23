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11:46 (мск), источник: Podrobno.uz

В Фергане задержаны поставщики ослиного мяса

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане задержана группа лиц, поставлявшая мясо ослов в заведения общественного питания, сообщает информационно-аналитический центр при Генеральной прокуратуре.

Источник: Podrobno.uz
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Задержанные явно каялись в содеянном, но это вряд ли смягчит их наказание. Осла часто именуют грязным животным, поэтому его мясо едят далеко не везде. И все же в кухне некоторых народов — китайцев, корейцев, коми, а также некоторых коренных народов Африки и Америки — мясо ослов считается вкусным и полезным.

И даже в качестве примера приводятся некоторые способы приготовления. Однако, в мусульманских странах его есть нельзя. Согласно одному из Исламских Хадисов «мясо осла скверное и его запрещено употреблять мусульманам».

К сожалению, подобные инциденты уже встречались в странах Центральной Азии. К примеру, в Киргизии, был громкий скандал вокруг обнаруженного под Бишкеком цеха по забою ослов. Было подозрение, что мясо животных поступало в столичные кафе. Ослятину считают более дешевой по сравнению с говядиной, поэтому, вполне вероятно, что ферганские поставщики имели дело с недорогими пунктами общественного питания.

Подробный видеорепортаж данного дела будет транслироваться сегодня, 23 марта, в 18:00 на телеканале «Узбекистан 24».

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