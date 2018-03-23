В Челябинске неизвестные обстреляли «скорую»

Об этом сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

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— В ночь на пятницу в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные обстреляли прибывшую к пациенту «скорую», — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — Заявление зарегистрировано, организована проверка, устанавливаются личности стрелявших.

Как пояснили в горздраве, инцидент произошел в половину второго ночи возле дома по улице Набережной, 9 В.

— После того как бригада оказала необходимую помощь пациенту и вышла из подъезда на улицу, раздались три хлопка, — пояснила представитель горздрава Ирина Пономарева. — Врачи поспешили сесть в машину, и тогда раздались еще два выстрела. Целили в крышу. В итоге люди не пострадали, у машины разбит люк.