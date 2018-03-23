Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Британца убило кресло в кинотеатре
20 гениальных цитат для родителей
Почему на Украине задержали Савченко
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Егор Крид побрился налысо
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
13:15 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске неизвестные обстреляли «скорую»

В Челябинске выясняют обстоятельства ночного инцидента с автомобилем «скорой помощи», получившим повреждения во время визита к больному.

Об этом сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

Читайте также
В Челябинске массово воруют мусорные контейнеры

— В ночь на пятницу в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные обстреляли прибывшую к пациенту «скорую», — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — Заявление зарегистрировано, организована проверка, устанавливаются личности стрелявших.

Как пояснили в горздраве, инцидент произошел в половину второго ночи возле дома по улице Набережной, 9 В.

— После того как бригада оказала необходимую помощь пациенту и вышла из подъезда на улицу, раздались три хлопка, — пояснила представитель горздрава Ирина Пономарева. — Врачи поспешили сесть в машину, и тогда раздались еще два выстрела. Целили в крышу. В итоге люди не пострадали, у машины разбит люк.

Размеры ущерба пока не установлены. Однако, пострадал совсем новый автомобиль, приобретенный на средства областного бюджета осенью прошлого года, отметили в горздраве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ученые в 10 раз недооценили размер мусорного скопления в Тихом океане
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента
Путин обратился к россиянам после официальной победы на выборах
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Швейцарию заподозрили в незаконных поставках оружия для ФСО
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь