В Челябинске неизвестные обстреляли «скорую»
В Челябинске выясняют обстоятельства ночного инцидента с автомобилем «скорой помощи», получившим повреждения во время визита к больному.
В Челябинске выясняют обстоятельства ночного инцидента с автомобилем «скорой помощи», получившим повреждения во время визита к больному.
Об этом сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.
— В ночь на пятницу в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные обстреляли прибывшую к пациенту «скорую», — сообщили в
Как пояснили в горздраве, инцидент произошел в половину второго ночи возле дома по улице Набережной, 9 В.
— После того как бригада оказала необходимую помощь пациенту и вышла из подъезда на улицу, раздались три хлопка, — пояснила представитель горздрава Ирина Пономарева. — Врачи поспешили сесть в машину, и тогда раздались еще два выстрела. Целили в крышу. В итоге люди не пострадали, у машины разбит люк.
Размеры ущерба пока не установлены. Однако, пострадал совсем новый автомобиль, приобретенный на средства областного бюджета осенью прошлого года, отметили в горздраве.
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