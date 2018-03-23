Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
«Молодой Орландо Блум»: в Сети обсуждают внука Софии Ротару
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Выпивающий Киану Ривз вдохновил пользователей соцсетей
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
1660-летие Гари Олдмана
12:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградка инсценировала разбой, чтобы избежать наказания за кражу

20-летняя жительница Центрального района Волгограда, пытаясь избежать наказания за кражу, инсценировала разбойное нападение.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 22 марта к стражам порядка обратилась 20-летняя волгоградка. Она рассказала, что вернувшись в квартиру, которую снимает с двумя подругами, увидела там неизвестного мужчину. Он ранил ее, похитил из сумки подруги 40 тысяч рублей, и скрылся.

Однако прибывшие на место происшествия оперативники заподозрили, что все было не так, как рассказывает девушка. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что заявительница сама украла деньги у соседки, и чтобы избежать наказания, порезала себе лицо и руки маникюрными ножницами, придумала историю с нападением и позвонила в полицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Владимир Путин: Нам необходим настоящий прорыв
«Бездоказательные обвинения»: МИД РФ ответил Евросовету по делу Скрипаля
Путин обратился к россиянам после официальной победы на выборах
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Швейцарию заподозрили в незаконных поставках оружия для ФСО
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь