Волгоградка инсценировала разбой, чтобы избежать наказания за кражу
20-летняя жительница Центрального района Волгограда, пытаясь избежать наказания за кражу, инсценировала разбойное нападение.
20-летняя жительница Центрального района Волгограда, пытаясь избежать наказания за кражу, инсценировала разбойное нападение.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Однако прибывшие на место происшествия оперативники заподозрили, что все было не так, как рассказывает девушка. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что заявительница сама украла деньги у соседки, и чтобы избежать наказания, порезала себе лицо и руки маникюрными ножницами, придумала историю с нападением и позвонила в полицию.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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