Волгоградка инсценировала разбой, чтобы избежать наказания за кражу

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 22 марта к стражам порядка обратилась 20-летняя волгоградка. Она рассказала, что вернувшись в квартиру, которую снимает с двумя подругами, увидела там неизвестного мужчину. Он ранил ее, похитил из сумки подруги 40 тысяч рублей, и скрылся.

Однако прибывшие на место происшествия оперативники заподозрили, что все было не так, как рассказывает девушка. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что заявительница сама украла деньги у соседки, и чтобы избежать наказания, порезала себе лицо и руки маникюрными ножницами, придумала историю с нападением и позвонила в полицию.