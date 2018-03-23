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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

В Слуцком районе по факту поджога дома заведено дело о покушении на убийство

Ночью 22 марта в д. Городище Слуцкого района в доме, где находились четыре человека, произошел пожар.

Источник: БЕЛТА

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о покушении на убийство четырех человек путем поджога, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Ночью 22 марта в д. Городище Слуцкого района в доме, где находились четыре человека, произошел пожар. Возгорание ликвидировали работники МЧС, люди были спасены и не пострадали.

«Полученная информация указывала на криминальный характер произошедшего. Был задержан подозреваемый в поджоге — 32-летний ранее судимый житель Слуцка, знакомый потерпевших, — сказала Татьяна Белоног. — По предварительным данным, он из личной неприязни к жителям дома хотел лишить их жизни. В состоянии алкогольного опьянения мужчина ночью собрал сухие ветки, положил к стене и поджег. После чего с места преступления скрылся. Пожар был обнаружен, когда огонь стал распространяться по стене дома».

Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (ч.1 ст. 14 и п.п.1, 5 ч.2 ст. 139 УК). Для восстановления картины произошедшего проводится комплекс следственных действий.

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