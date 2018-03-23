Заключенного, сбежавшего неделю назад из Бранештской тюрьмы, задержали в Кишиневе
35-летний заключенный, сбежавший неделю назад из тюрьмы № 18 — Брэнешть, был найден и задержан.
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35-летний заключенный, сбежавший неделю назад из тюрьмы № 18 — Брэнешть, был найден и задержан.
35-летний заключенный, сбежавший неделю назад из тюрьмы № 18 — Брэнешть, был найден и задержан.
Мужчину задержали 22 марта, около 21:30 вечера в Кишиневе, на Рышкановке по улице Студенческой.
Напомним, инцидент произошел неделю назад, двое заключенных сбежали из тюрьмы. Одного задержали сразу же.
Им удалось сбежать, так как они имели право находится на улице без присмотра.
Оба были заключены в тюрьму за грабеж.
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