В Челябинске массово воруют мусорные контейнеры

В компании не первый раз сталкиваются с кражей контейнеров для мусора. В конце февраля и начале марта дважды были украдены контейнеры с площадок в поселке Першино в Металлургическом районе города. Три контейнера с улиц Жигулевская, 86 и Анапская, 104 были незаконно вывезены 26 февраля. После того как взамен пропавших были установлены новые емкости, их снова украли. Полицейские нашли контейнеры 21 марта в одном из пунктов приема металлолома, а вскоре были задержаны и двое злоумышленников — молодым людям грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.