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13:09 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске массово воруют мусорные контейнеры

По фактам кражи муниципального имущества возбуждены уголовные дела.

В Челябинске возбуждены уголовные дела по фактам кражи мусорных контейнеров (статья 158 УК РФ) — нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МУП «Горэкоцентр».

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«Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов являются муниципальной собственностью. Ежегодно на их содержание направляются миллионы рублей», — уточняют в пресс-службе МУПа.

В компании не первый раз сталкиваются с кражей контейнеров для мусора. В конце февраля и начале марта дважды были украдены контейнеры с площадок в поселке Першино в Металлургическом районе города. Три контейнера с улиц Жигулевская, 86 и Анапская, 104 были незаконно вывезены 26 февраля. После того как взамен пропавших были установлены новые емкости, их снова украли. Полицейские нашли контейнеры 21 марта в одном из пунктов приема металлолома, а вскоре были задержаны и двое злоумышленников — молодым людям грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Если вы стали свидетелем разворовывания контейнерных площадок, немедленно сообщайте об этом в полицию или МУП «Горэкоцентр» по телефону 261−97−48.

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