В Челябинске массово воруют мусорные контейнеры
По фактам кражи муниципального имущества возбуждены уголовные дела.
По фактам кражи муниципального имущества возбуждены уголовные дела.
В Челябинске возбуждены уголовные дела по фактам кражи мусорных контейнеров (статья 158 УК РФ) — нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Контейнерные площадки для сбора бытовых отходов являются муниципальной собственностью. Ежегодно на их содержание направляются миллионы рублей», — уточняют в
В компании не первый раз сталкиваются с кражей контейнеров для мусора. В конце февраля и начале марта дважды были украдены контейнеры с площадок в поселке Першино в Металлургическом районе города. Три контейнера с улиц Жигулевская, 86 и Анапская, 104 были незаконно вывезены 26 февраля. После того как взамен пропавших были установлены новые емкости, их снова украли. Полицейские нашли контейнеры 21 марта в одном из пунктов приема металлолома, а вскоре были задержаны и двое злоумышленников — молодым людям грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.
Если вы стали свидетелем разворовывания контейнерных площадок, немедленно сообщайте об этом в полицию или МУП «Горэкоцентр» по телефону 261−97−48.
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