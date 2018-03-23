В Казани под колесами автомобилей пострадали две девушки

Источник: Комсомольская правда

Так, 22 марта сбили двух пешеходов. Первое ДТП произошло около 9:00 напротив дома № 127а по улице Краснококшайская. Под колеса автомобиля попала 29-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии девушка получила ушибы, а водитель скрылся.

Подобная история повторилась примерно в 15:35 напротив дома № 17 по улице Московская. Там на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 23-летнюю девушку. В результате ДТП пострадавшая получила сотрясение головного мозга, ушибленную гематому правого бедра. Водитель же, как и в первом случае, с места аварии поспешил удалиться.