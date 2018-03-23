В тоннеле на площади Победы произошло массовое ДТП
Столкнулись пять автомобилей.
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Столкнулись пять автомобилей.
В тоннеле на площади Победы произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись, как минимум, пять автомобилей. Авария произошла утром в пятницу, 23 марта, около 9 часов. В результате перекрыли тоннель в сторону Орджоникидзе. На месте происшествия работали спасатели и бригада скорой помощи. ДТП стало причиной серьезного затора в районе площади.
Информация о пострадавших пока не сообщается.
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