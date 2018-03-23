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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи 18-летний парень похитил у отчима миллион рублей

Житель Сочи позвонил в полицию и рассказал, что из его сейфа пропал 1,1 миллион рублей. Правоохранители прибыли на место и обнаружили, что сейф вскрыт, однако следов взлома на двери в дом нет.

Источник: Комсомольская правда

— Полицейские изъяли из квартиры потерпевшего следы пальцев рук и установили круг лиц, имевших доступ к ключам от квартиры, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители опросили семью потерпевшего и пригласили его пасынка в отдел для проверки отпечатков. Там он занервничал и признался в преступлении.

Парень вернул похищенные им деньги своему отчиму, но избежать наказания ему не удастся. Против него полиция города возбудила уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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