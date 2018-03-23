В Сочи 18-летний парень похитил у отчима миллион рублей

Источник: Комсомольская правда

— Полицейские изъяли из квартиры потерпевшего следы пальцев рук и установили круг лиц, имевших доступ к ключам от квартиры, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители опросили семью потерпевшего и пригласили его пасынка в отдел для проверки отпечатков. Там он занервничал и признался в преступлении.