В Сочи 18-летний парень похитил у отчима миллион рублей
Житель Сочи позвонил в полицию и рассказал, что из его сейфа пропал 1,1 миллион рублей. Правоохранители прибыли на место и обнаружили, что сейф вскрыт, однако следов взлома на двери в дом нет.
Житель Сочи позвонил в полицию и рассказал, что из его сейфа пропал 1,1 миллион рублей. Правоохранители прибыли на место и обнаружили, что сейф вскрыт, однако следов взлома на двери в дом нет.
— Полицейские изъяли из квартиры потерпевшего следы пальцев рук и установили круг лиц, имевших доступ к ключам от квартиры, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Правоохранители опросили семью потерпевшего и пригласили его пасынка в отдел для проверки отпечатков. Там он занервничал и признался в преступлении.
Парень вернул похищенные им деньги своему отчиму, но избежать наказания ему не удастся. Против него полиция города возбудила уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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