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12:45 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде пенсионерка упала в автобусе и сломала позвоночник

В Калининграде в салоне автобуса предприятия «Калининградгортранс» упала и сломала позвоночник 67-летняя женщина.

Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах, это произошло в четверг на Ленинском проспекте в районе дома № 103.

Пострадавшая госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.

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