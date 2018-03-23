В Калининграде пенсионерка упала в автобусе и сломала позвоночник
В Калининграде в салоне автобуса предприятия «Калининградгортранс» упала и сломала позвоночник 67-летняя женщина.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Калининграде в салоне автобуса предприятия «Калининградгортранс» упала и сломала позвоночник 67-летняя женщина.
Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах, это произошло в четверг на Ленинском проспекте в районе дома № 103.
Пострадавшая госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.