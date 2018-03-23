В Борисоглебске пьяный рецидивист нахамил в кафе и угнал внедорожник
В городе Борисоглебске Воронежской области полицейские задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, который ранее был судим за незаконное хранение оружия.
В городе Борисоглебске Воронежской области полицейские задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, который ранее был судим за незаконное хранение оружия.
Жалоба на него поступила от сотрудницы одного из кафе — женщина сообщила, что в помещении находится дебошир, который ведет себя агрессивно, применяет физическую силу. Выйдя из кафе, мужчина увидел стоящий на улице «Уаз-Хантер» с незапертой дверью, сел в салон и смог запустить двигатель, соединив провода зажигания.
Однако далеко уехать преступнику, который был сильно пьян, не удалось — буквально на соседней улице его остановили полицейские, которые приехали на вызов из кафе.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В
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