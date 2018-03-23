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13:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Решил разыграть». Челябинец получил срок за «минирование» вокзала

ЧЕЛЯБИНСК, 23 марта, ФедералПресс. Суд вынес приговор 33-летнему челябинцу, «заминировавшему» железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По словам самого мужчины, вечером в декабре 2017 года он выпил и захотел повеселиться. Со своего мобильника южноуралец набрал номер 112 и сообщил оператору, что на вокзале «подкинули бомбу».

«Просто стало скучно, решил разыграть людей», — признался позже челябинец. Меж тем после звонка взрывное устройство на станции отправились искать 16 сотрудников правоохранительных органов. Суд приговорил «минера» к одному году ограничения свободы.

Напомним, ранее житель Челябинска получил срок за «минирование» магазина.

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