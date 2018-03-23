В Казани таможенники изъяли почти 200 кг контрафактных конфет
(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Казанские таможенники выявили почти 200 кг контрафактных конфет, прибывших из Туркмении, сообщает
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Казанские таможенники выявили почти 200 кг контрафактных конфет, прибывших из Туркмении, сообщает
В результате было изъято 189 кг кондитерских изделий с незаконно нанесенными товарными знаками предприятий «Объединенные кондитеры», «Барбарис», «Кара-Кум» и «Вдохновение».
По данному факту возбуждены административные дела по статье «Незаконное использование товарного знака».
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