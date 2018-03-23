В Калининграде погиб 19-летний студент, упав с крыши Дома Советов
В Калининграде погиб 19-летний студент БФУ им. И. Канта, упав с крыши Дома Советов, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах.
В Калининграде погиб 19-летний студент БФУ им. И. Канта, упав с крыши Дома Советов, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» источник в экстренных службах.
Как уточнили в пятницу в региональном Управлении Следственного комитета, сообщение о происшествии поступило ночью 21 марта. Тело юноши нашли на площадке возле Дома Советов.
Проведён осмотр места случившегося, опрошены очевидцы, назначена
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