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12:39 (мск), источник: ivbg.ru

В метро Санкт-Петербурга за утро умерли два человека

МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти начало проверку.

Источник: AP 2018

Два пассажира умерли на станциях «Озерки» и «Спасская» в Санкт-Петербурге. Сотрудники метрополитена ввели ограничения на эскалаторах, сообщил 78.ru.

Первый инцидент произошел приблизительно в 07:00 на «Озерках». Мужчине стало плохо на эскалаторе. Он скончался до прибытия скорой помощи. В связи с происшествием движение на эскалаторе было временно приостановлено.

Во втором случае пассажиру стало плохо на станции «Спасская», он упал на платформе и умер до прибытия медиков. Причина смерти обоих пассажиров пока не сообщается.

МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти начало проверку.

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