В метро Санкт-Петербурга за утро умерли два человека

Источник: AP 2018

Два пассажира умерли на станциях «Озерки» и «Спасская» в Санкт-Петербурге. Сотрудники метрополитена ввели ограничения на эскалаторах, сообщил 78.ru.

Первый инцидент произошел приблизительно в 07:00 на «Озерках». Мужчине стало плохо на эскалаторе. Он скончался до прибытия скорой помощи. В связи с происшествием движение на эскалаторе было временно приостановлено.

Во втором случае пассажиру стало плохо на станции «Спасская», он упал на платформе и умер до прибытия медиков. Причина смерти обоих пассажиров пока не сообщается.