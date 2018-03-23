В метро Санкт-Петербурга за утро умерли два человека
МВД по
МВД по
Два пассажира умерли на станциях «Озерки» и «Спасская» в
Первый инцидент произошел приблизительно в 07:00 на «Озерках». Мужчине стало плохо на эскалаторе. Он скончался до прибытия скорой помощи. В связи с происшествием движение на эскалаторе было временно приостановлено.
Во втором случае пассажиру стало плохо на станции «Спасская», он упал на платформе и умер до прибытия медиков. Причина смерти обоих пассажиров пока не сообщается.
МВД по
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