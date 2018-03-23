При строительстве перинатального центра в Норильске один из чиновников получил взятку в 2,35 млн рублей
Взятку дал гендиректор строительной фирмы объекта.
Взятку дал гендиректор строительной фирмы объекта.
Возведение перинатального центра в северном городе обрастает новыми подробностями. Не так давно сменился генеральный подрядчик строительства медицинского объекта. Напомним, центр строится с 2015 года. Планировалось, что его сдадут в конце 2017-го, но уже в ноябре в правительстве края заявили, что дата переносится на 2018 год.
Сегодня, 23 марта, стало известно, что ведущего инженера территориального отдела управления капитального строительства обвиняют в незаконном получении крупной денежной суммы. Летом прошлого года он получил от главы стройфирмы, которая на тот момент занималась возведением перинатального центра, взятку за подписание актов о приемке выполненных работ.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России и ГСУ СК России по Красноярскому краю в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ведущего инженера территориального отдела Управления капитального строительства по факту получения взятки, выявлен новый эпизод противоправной деятельности фигуранта», — комментирует произошедшее в Красноярском крае официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщается, что чиновник получил 2,35 млн рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 290 и 291 УК России — получение взятки и передача взятки соответственно.
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