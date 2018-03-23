Главного юриста Аграрного университета приговорили за покровительство

Источник: AP 2018

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 23 марта Руслана Магомаева признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Попытку похитить чужие деньги он совершил в октябре 2016 году, когда трудился в должности начальника административно-правового управления университета. Чтобы спасти чужую карьеру и избавить от дисциплинарной ответственности, имеющихся полномочий не хватало, но директора Калининградского филиала он убедил в обратном.

В момент передачи 1,5 миллионной «благодарности» за опеку в кабинет Магомаева в главном задании СПбГАУ заглянули сотрудники УФСБ. Сам юрист себя виновным не считает, отказываясь понимать суть обвинения. Судью ему убедить не удалось.

«Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в 700 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.