Главного юриста Аграрного университета приговорили за покровительство
Пушкинский суд приговорил Руслана Магомаева к реальному лишению свободы. Недешевое умение главного юриста
Пушкинский суд приговорил Руслана Магомаева к реальному лишению свободы. Недешевое умение главного юриста
Как сообщает объединённая
В момент передачи 1,5 миллионной «благодарности» за опеку в кабинет Магомаева в главном задании СПбГАУ заглянули сотрудники УФСБ. Сам юрист себя виновным не считает, отказываясь понимать суть обвинения. Судью ему убедить не удалось.
«Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в 700 000 рублей», — сообщили в
Это не первый срок для персонала Аграрного университета. За поборы с академических должников декана юридического факультета Исабалы Зейналова приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Начальнику управления развития и капитального строительства вуза Израилу Глузману наказание смягчило признание вины, но за взятку в 200 тысяч ему придется заплатить 7 миллионов.
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