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14:28 (мск), источник: Фонтанка

Главного юриста Аграрного университета приговорили за покровительство

Пушкинский суд приговорил Руслана Магомаева к реальному лишению свободы. Недешевое умение главного юриста Санкт-Петербургского аграрного государственного университета решать вопросы вне своей компетенции оценили в четыре года колонии и 700 тысяч рублей штрафа.

Источник: AP 2018

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 23 марта Руслана Магомаева признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Попытку похитить чужие деньги он совершил в октябре 2016 году, когда трудился в должности начальника административно-правового управления университета. Чтобы спасти чужую карьеру и избавить от дисциплинарной ответственности, имеющихся полномочий не хватало, но директора Калининградского филиала он убедил в обратном.

В момент передачи 1,5 миллионной «благодарности» за опеку в кабинет Магомаева в главном задании СПбГАУ заглянули сотрудники УФСБ. Сам юрист себя виновным не считает, отказываясь понимать суть обвинения. Судью ему убедить не удалось.

«Назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в 700 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Это не первый срок для персонала Аграрного университета. За поборы с академических должников декана юридического факультета Исабалы Зейналова приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Начальнику управления развития и капитального строительства вуза Израилу Глузману наказание смягчило признание вины, но за взятку в 200 тысяч ему придется заплатить 7 миллионов.

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