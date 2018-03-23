Суд над Муравьевым: следствие нашло новые неуплаченные налоги
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Осужденный на 11 лет лишения свободы известный белорусский бизнесмен,
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Осужденный на 11 лет лишения свободы известный белорусский бизнесмен,
Опять неуплата налогов
Как передает корреспондент Sputnik из зала суда Ленинского района Минска, Муравьева опять судят за неуплату налогов.
Почти полтора часа прокурор зачитывал обвинение, в соответствии с которым Муравьев уклонился от уплаты налогов в 2013 — 2016 годах, чем причинил государству ущерб на сумму, эквивалентную 170 тысячам долларов. По словам прокурора, речь идет о деятельности 4 белорусских предприятий ЗАО «Мотовело Интер», «Велосипедная компания МВЗ», «Мотоциклетная компания «Минск-Мото», ЗАО «МВЗ Техно», которые осуществляли сделки с австрийской компанией Муравьева АТЖС Trading.
На вопрос суда признает ли он вину по предъявленному обвинению, Муравьев сказал: «я признаю все свои фактические действия и раскаиваюсь».
Потом он заявил, что отказывается давать показания в суде, суд принял решение зачитать его показания, данные на стадии предварительного расследования. Была озвучена информация, что он подавал следователю ходатайство о возмещении причиненного вреда.
Заявить не разрешили
Сторона защиты в начале суда заявила о вызове в суд дополнительных свидетелей, но суд отказал.
Не смотря на отказ от дачи показаний, Муравьев занимает в суде активную позицию, советуется с адвокатом, изъявил желание сделать заявление. Но суд пока не разрешил, поскольку уже начали зачитывать его показания во время допросов следователями.
В зале суда присутствуют несколько близких друзей обвиняемого, в том числе и его брат.
Муравьев был задержан почти три года назад. Более 20 месяцев он провел в СИЗО, дожидаясь суда. В конце января 2017 года суд Фрунзенского района Минска приговорил «стекольного короля» Муравьева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса: в мошенничестве, хищении и соучастии в неуплате налогов в особо крупном размере. В обвинении речь шла об активах двух крупных белорусских предприятий: ОАО «Мотовело» и стеклозавода «Елизово».
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