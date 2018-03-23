Суд над Муравьевым: следствие нашло новые неуплаченные налоги

Источник: Sputnik.by

Опять неуплата налогов

Как передает корреспондент Sputnik из зала суда Ленинского района Минска, Муравьева опять судят за неуплату налогов.

Почти полтора часа прокурор зачитывал обвинение, в соответствии с которым Муравьев уклонился от уплаты налогов в 2013 — 2016 годах, чем причинил государству ущерб на сумму, эквивалентную 170 тысячам долларов. По словам прокурора, речь идет о деятельности 4 белорусских предприятий ЗАО «Мотовело Интер», «Велосипедная компания МВЗ», «Мотоциклетная компания «Минск-Мото», ЗАО «МВЗ Техно», которые осуществляли сделки с австрийской компанией Муравьева АТЖС Trading.

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На вопрос суда признает ли он вину по предъявленному обвинению, Муравьев сказал: «я признаю все свои фактические действия и раскаиваюсь».

Потом он заявил, что отказывается давать показания в суде, суд принял решение зачитать его показания, данные на стадии предварительного расследования. Была озвучена информация, что он подавал следователю ходатайство о возмещении причиненного вреда.

Заявить не разрешили

Сторона защиты в начале суда заявила о вызове в суд дополнительных свидетелей, но суд отказал.

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Не смотря на отказ от дачи показаний, Муравьев занимает в суде активную позицию, советуется с адвокатом, изъявил желание сделать заявление. Но суд пока не разрешил, поскольку уже начали зачитывать его показания во время допросов следователями.

В зале суда присутствуют несколько близких друзей обвиняемого, в том числе и его брат.