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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Причиной обрушения котельной в Казани, из-за которого без тепла остались 12 домов, стала погода

Завершены последние работы по восстановлению вышедшей из строя котельной по улице Портовая, 17.

Напомним, что в минувшую субботу, 17 марта, там произошла авария. В здании частично обрушились кровля и стены. К счастью обошлось без жертв, но 12 домов остались без тепла, а также пришлось перекрыть проезд по улице Меховщиков.

Тепло в дома удалось вернуть быстро. Здания подключили к другим котельным. После этого, приступили к ремонту. По информации Комитета ЖКХ, наладочные и ремонтные работы на месте аварии завершены.

По предварительной информации, авария произошла из-за неустойчивого грунта и резкого перепада между дневной и ночной температурой воздуха.

После аварии, по распоряжению заместителя руководителя Исполнительного комитета Казани — председателя Комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, до 3 апреля 2018 года в городе проводится внеплановая проверка всех зданий котельных, насосных, перекачивающих станций и центральных тепловых пунктов.

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