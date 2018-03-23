Причиной обрушения котельной в Казани, из-за которого без тепла остались 12 домов, стала погода

Напомним, что в минувшую субботу, 17 марта, там произошла авария. В здании частично обрушились кровля и стены. К счастью обошлось без жертв, но 12 домов остались без тепла, а также пришлось перекрыть проезд по улице Меховщиков.

Тепло в дома удалось вернуть быстро. Здания подключили к другим котельным. После этого, приступили к ремонту. По информации Комитета ЖКХ, наладочные и ремонтные работы на месте аварии завершены.

По предварительной информации, авария произошла из-за неустойчивого грунта и резкого перепада между дневной и ночной температурой воздуха.