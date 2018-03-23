Причиной обрушения котельной в Казани, из-за которого без тепла остались 12 домов, стала погода
Завершены последние работы по восстановлению вышедшей из строя котельной по улице Портовая, 17.
Завершены последние работы по восстановлению вышедшей из строя котельной по улице Портовая, 17.
Напомним, что в минувшую субботу, 17 марта, там произошла авария. В здании частично обрушились кровля и стены. К счастью обошлось без жертв, но 12 домов остались без тепла, а также пришлось перекрыть проезд по улице Меховщиков.
Тепло в дома удалось вернуть быстро. Здания подключили к другим котельным. После этого, приступили к ремонту. По информации Комитета ЖКХ, наладочные и ремонтные работы на месте аварии завершены.
По предварительной информации, авария произошла
После аварии, по распоряжению заместителя руководителя Исполнительного комитета Казани — председателя Комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, до 3 апреля 2018 года в городе проводится внеплановая проверка всех зданий котельных, насосных, перекачивающих станций и центральных тепловых пунктов.
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