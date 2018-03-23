На крупном пожаре в Алексеевском районе погибли два человека
(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На крупном пожаре в Алексеевском районе погибли два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). На крупном пожаре в Алексеевском районе погибли два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в
В пятницу утром в селе Каракули загорелся дом № 4 по улице Западной. На место немедленно отправились сотрудники ПСЧ № 105.
Пожар охватил дом целиком на площади 180 квадратных метров. В процессе разборки сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили фрагменты двух тел. Личности погибших, а также причины пожара устанавливаются.
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