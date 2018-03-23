В Новокубанском районе в ДТП погибли два человека
Авария произошла утром 23 марта на трассе Армавир — Новокубанск.
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Авария произошла утром 23 марта на трассе Армавир — Новокубанск.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на трассе столкнулись «Газель», которая везла аккумуляторы, и внедорожник.
Подробности ДТП выясняются.
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