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14:00 (мск), источник: Кубань 24

В Новокубанском районе в ДТП погибли два человека

Авария произошла утром 23 марта на трассе Армавир — Новокубанск.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на трассе столкнулись «Газель», которая везла аккумуляторы, и внедорожник.

Подробности ДТП выясняются.

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