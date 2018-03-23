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16:40 (мск), источник: Новый Калининград

На главу поселения в Неманском районе завели уголовное дело за растрату полумиллиона рублей

В отношении начальника одного их территориального отделов (ранее поселения) Неманского городского округа возбудили уголовное дело за растрату 567 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 23 марта, сообщает пресс-служба регионального СК.

Источник: Новый Калининград

Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о главе Лунинского сельского поселении.

По версии следствия, с января 2014 года по декабрь 2016-го 65-летняя подозреваемая издала распоряжения о собственном премировании, установила надбавки к окладу за особые условия муниципальной службы и надбавки к единовременной выплате к отпуску.

Решение о возбуждении уголовного следствие приняло по результатам проверки, проведенной прокуратурой Неманского района и сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области. Они сочли, что распоряжение о выдаче премий являются незаконными.

Дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата денежных средств, совершенная лицом с использованием своего служебного положения). Максимальной наказание по этой статье 6 лет лишения свободы.

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