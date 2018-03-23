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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержан бывший владелец «Нытвы»

Вчера следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве задержали бизнесмена, владельца ГК «Эстар» Вадима Варшавского.

Он подозревается о в хищении свыше 2,5 млрд руб., принадлежащих коммерческому банку. Дело возбуждено в мае 2016 года по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования).

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Речь идет о кредите в 2,8 млрд руб., полученным в банке «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку «ФК Открытие», который и обратился в правоохранительные органы), подконтрольном Вадиму Варшавскому ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ). По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения».

В частности, говорится в деле, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ничего кредитору не вернул. По данным следствия, значительная часть этих средств позже была выведена за границу.

Господин Варшавский до 2012 года контролировал Нытвенский металлургический завод (ОАО «Нытва»), который затем перешел под контроль структур «Мечела». Также бизнесмену приписывали владение кипрской компании Kalkfeld, которая контролировала кредиторскую задолженность более чем в 500 млн рублей краевого АО «Пермский свинокомплекс». Представители Варшавского причастность к офшору опровергали.

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