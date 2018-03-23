В Петербурге на подземной парковке началась стрельба
Человек с оружием скрылся, а пострадавший от общения с полицией отказывается.
Человек с оружием скрылся, а пострадавший от общения с полицией отказывается.
В этом году в Петербурге
Только сегодня ночью задержали очередного стрелка, а утром полицейские снова выехали на место еще одной перестрелки.
Примерно в половину десятого утра на подземной парковке «Атлантик Сити» под пули попал один из автомобилистов. По словам очевидцев, к нему просто подошел неизвестный и дважды выстрелил. Скорее всего, из травматического оружия. А потом скрылся.
Скрыться пожелал бы и сам пострадавший: от медицинской помощи он отказался, заявление писать не стал. Не исключено, что он знает стрелявшего.
Несмотря на отказ пострадавшего общаться с правоохранителями, сотрудники МВД все равно проводят проверку по факту стрельбы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.