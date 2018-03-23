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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге на подземной парковке началась стрельба

Человек с оружием скрылся, а пострадавший от общения с полицией отказывается.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Петербурге как-то особенно часто раздаются выстрелы. Автомобилисты стреляют друг в друга, расстреливают машины, открывают огонь по полицейским.

Только сегодня ночью задержали очередного стрелка, а утром полицейские снова выехали на место еще одной перестрелки.

Примерно в половину десятого утра на подземной парковке «Атлантик Сити» под пули попал один из автомобилистов. По словам очевидцев, к нему просто подошел неизвестный и дважды выстрелил. Скорее всего, из травматического оружия. А потом скрылся.

Скрыться пожелал бы и сам пострадавший: от медицинской помощи он отказался, заявление писать не стал. Не исключено, что он знает стрелявшего.

Несмотря на отказ пострадавшего общаться с правоохранителями, сотрудники МВД все равно проводят проверку по факту стрельбы.

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