В Петербурге на подземной парковке началась стрельба

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Петербурге как-то особенно часто раздаются выстрелы. Автомобилисты стреляют друг в друга, расстреливают машины, открывают огонь по полицейским.

Только сегодня ночью задержали очередного стрелка, а утром полицейские снова выехали на место еще одной перестрелки.

Примерно в половину десятого утра на подземной парковке «Атлантик Сити» под пули попал один из автомобилистов. По словам очевидцев, к нему просто подошел неизвестный и дважды выстрелил. Скорее всего, из травматического оружия. А потом скрылся.

Скрыться пожелал бы и сам пострадавший: от медицинской помощи он отказался, заявление писать не стал. Не исключено, что он знает стрелявшего.