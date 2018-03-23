Директора калининградской компании оштрафовали на 100 тысяч за невыплату зарплаты
В Калининграде осудили директора компании за невыплату заработной платы сотрудникам. Об этом «Комсомолке» сообщили в
В Калининграде осудили директора компании за невыплату заработной платы сотрудникам. Об этом «Комсомолке» сообщили в
Гендиректор ООО «Вейсттек Балтика» знал, что у компании была возможность вовремя платить деньги, однако не заплатил четырем работникам зарплату на общую сумму в 169 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в невыплате зарплаты и приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
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