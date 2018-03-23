Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
10 гениальных цитат для родителей
Еще одна страна заявила о желании выслать российских дипломатов
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Сдержанный образ: Кабаева изменилась и расцвела - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Фруктовые соки назвали опасными
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
2015 лет после вторжения в Ирак
16:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Директора калининградской компании оштрафовали на 100 тысяч за невыплату зарплаты

В Калининграде осудили директора компании за невыплату заработной платы сотрудникам. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Гендиректор ООО «Вейсттек Балтика» знал, что у компании была возможность вовремя платить деньги, однако не заплатил четырем работникам зарплату на общую сумму в 169 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным в невыплате зарплаты и приговорил его к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Читальный зал: столяр
Под крики «Аллах акбар». Что известно о захвате магазина во Франции
Меркель сообщила о доказательствах по «делу Скрипаля»
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
В Грузии назвали причину аварии на канатной дороге
Марин Ле Пен: ЕС ведет холодную войну против России
«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Березовского
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Трамп пригрозил отклонить проект бюджета из-за стены и мигрантов
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь