В Волгограде на продаже наркотиков попался детский врач

Его давно взяли на примету сотрудники наркоконтроля, а 23 марта оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Волгограду и отделов полиции № 3 (Дзержинский район), № 5 (Ворошиловский район) поймали его с поличным.

При обыске у молодого человека нашли пакетик с наркотическим веществом. А потом в машине парня обнаружили еще партию запрещенного вещества.

В полиции стражи порядка выяснили, что молодой мужчина работает детским врачом-ортопедом в одном из медучреждений Волгограда. С его слов он прикупил наркотик в городе. Оправдывался, мол, покупал его для собственного употребления.