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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на продаже наркотиков попался детский врач

В Волгограде по подозрению в продаже наркотиков задержали молодого мужчину 26-ти лет.

Его давно взяли на примету сотрудники наркоконтроля, а 23 марта оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Волгограду и отделов полиции № 3 (Дзержинский район), № 5 (Ворошиловский район) поймали его с поличным.

При обыске у молодого человека нашли пакетик с наркотическим веществом. А потом в машине парня обнаружили еще партию запрещенного вещества.

В полиции стражи порядка выяснили, что молодой мужчина работает детским врачом-ортопедом в одном из медучреждений Волгограда. С его слов он прикупил наркотик в городе. Оправдывался, мол, покупал его для собственного употребления.

Но от ответственности это его точно не избавит. На него уже завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Врача уже взяли под стражу.

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