В Жигулевске фура протаранила «десятку»

В Жигулевске в 16:40 в четверг, 22 марта, произошла авария. Фура врезалась в вазовскую «десятку».

За рулем легковушки был 62-летний мужчина. Он ехал по дороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти. На 968 километре дороги водитель начал разворачиваться и не заметил фуру «Scania», которая ехала в попутном направлении.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. У него травмы головы, руки и ног. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили лечиться домой.