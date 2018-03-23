В Жигулевске фура протаранила «десятку»
Пострадал водитель легковушки.
Пострадал водитель легковушки.
В Жигулевске в 16:40 в четверг, 22 марта, произошла авария. Фура врезалась в вазовскую «десятку».
За рулем легковушки был 62-летний мужчина. Он ехал по дороге М-5 «Урал» со стороны Тольятти. На 968 километре дороги водитель начал разворачиваться и не заметил фуру «Scania», которая ехала в попутном направлении.
В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. У него травмы головы, руки и ног. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили лечиться домой.
По факту ДТП полиция проводит проверку, сообщили в
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