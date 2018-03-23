На юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестный захватил заложников в супермаркете во французском департаменте Од, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестный захватил заложников в супермаркете во французском департаменте Од, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.
Сообщается, что мужчина вооружен.
«Полиция проводит спецоперацию в районе (супермаркета) Super U в (коммуне) Треб», — говорится в официальном Twitter местных властей. Район проведения операции оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.
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