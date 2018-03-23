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14:11 (мск), источник: РИА Новости

На юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете

ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестный захватил заложников в супермаркете во французском департаменте Од, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.

Источник: РИА Новости

Сообщается, что мужчина вооружен.

«Полиция проводит спецоперацию в районе (супермаркета) Super U в (коммуне) Треб», — говорится в официальном Twitter местных властей. Район проведения операции оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

В пригороде Каркасона на юге Франции мужчина взял заложников в супермаркете.
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