Новосибирские спасатели сняли мужчину с козырька балкона на девятом этаже

Новосибирские спасатели МАСС сняли мужчину с козырька балкона на девятом этаже. ЧП произошло в одном из домов на улице Троллейная.

— В 23:17 на телефон дежурного поступило сообщение, что мужчина находится на козырьке балкона девятого этажа и ведёт себя не адекватно, есть угроза жизни, — рассказывают в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Прибывшим на место сотрудникам удалось выяснить, что мужчина сначала выбрался на крышу дома, а после спрыгнул на козырёк одного из балконов. Спасатели поднялись на крышу, начали с ним переговоры, и им удалось убедить сибиряка не совершать необдуманных действий.