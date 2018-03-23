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17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирские спасатели сняли мужчину с козырька балкона на девятом этаже

Забравшись на крышу дома, они убедили сибиряка не совершать необдуманных действий.

Новосибирские спасатели МАСС сняли мужчину с козырька балкона на девятом этаже. ЧП произошло в одном из домов на улице Троллейная.

— В 23:17 на телефон дежурного поступило сообщение, что мужчина находится на козырьке балкона девятого этажа и ведёт себя не адекватно, есть угроза жизни, — рассказывают в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Прибывшим на место сотрудникам удалось выяснить, что мужчина сначала выбрался на крышу дома, а после спрыгнул на козырёк одного из балконов. Спасатели поднялись на крышу, начали с ним переговоры, и им удалось убедить сибиряка не совершать необдуманных действий.

После один из спасателей спустился к мужчине и с помощью обвязки и страховки помог ему вернуться на крышу. Далее с нарушителем спокойствия уже работали полицейские.

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