Новосибирские спасатели сняли мужчину с козырька балкона на девятом этаже
Забравшись на крышу дома, они убедили сибиряка не совершать необдуманных действий.
Забравшись на крышу дома, они убедили сибиряка не совершать необдуманных действий.
Новосибирские спасатели МАСС сняли мужчину с козырька балкона на девятом этаже. ЧП произошло в одном из домов на улице Троллейная.
— В 23:17 на телефон дежурного поступило сообщение, что мужчина находится на козырьке балкона девятого этажа и ведёт себя не адекватно, есть угроза жизни, — рассказывают в Муниципальной
Прибывшим на место сотрудникам удалось выяснить, что мужчина сначала выбрался на крышу дома, а после спрыгнул на козырёк одного из балконов. Спасатели поднялись на крышу, начали с ним переговоры, и им удалось убедить сибиряка не совершать необдуманных действий.
После один из спасателей спустился к мужчине и с помощью обвязки и страховки помог ему вернуться на крышу. Далее с нарушителем спокойствия уже работали полицейские.
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