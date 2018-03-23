Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
Тест: какой город России вам подходит больше всего?
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Ольга Бузова сменила прическу
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
14:34 (мск), источник: Zakon.kz

Жителей Усть-Каменогорска эвакуируют из домов из-за подтопления

Основные работы по откачке воды и укладке мешкотары в настоящее время проходят в областном центре, городе Усть-Каменогорске, сообщает zakon.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Читайте также
Спасатели ВКО за сутки эвакуировали более 40 человек

Сейчас по городу остаются подтоплены 32 дома и 75 дворовых территорий. На 12 участках работают силы и средства пожарных и спасательных подразделений «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ». Еще на 20 задействована техника и личный состав коммунальных служб и местного исполнительного органа.

В районе Гавань силами Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда ведется эвакуация жителей. Цифры уточняются.

Для временного размещения граждан действуют эвакуационные пункты на базе центра социального обслуживания «Ульба» и интерната имени Н. Крупской.

Также работы ведутся в Шемонаихинском, Глубоковском, Уланском районах. По области остаются подтоплены 40 домов и более 100 дворовых участков.

На данный момент всего откачено около 11 тысяч куб.м. воды, уложено более 3000 штук мешков с инертным материалом.

Линии службы «112» перегружены. Звонки продолжают поступать. Личный состав подразделения ДЧС ВКО находится на усиленном варианте несения службы.

В помощь из Павлодарской области выдвинулась группа спасателей.

На завтра синоптики передают штормовое предупреждение — обильные осадки, в виде дождя и усиление ветра до 28 м/с.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Отец пробил голову трехмесячной дочери, потому что хотел сына
Названа причина смерти студента из Караганды в Китае
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
ЦБ понизил ключевую ставку
Савченко в суде Киева объявила голодовку
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь