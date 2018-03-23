Жителей Усть-Каменогорска эвакуируют из домов из-за подтопления
Основные работы по откачке воды и укладке мешкотары в настоящее время проходят в областном центре, городе
Основные работы по откачке воды и укладке мешкотары в настоящее время проходят в областном центре, городе
Сейчас по городу остаются подтоплены 32 дома и 75 дворовых территорий. На 12 участках работают силы и средства пожарных и спасательных подразделений «Службы пожаротушения и
В районе Гавань силами Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда ведется эвакуация жителей. Цифры уточняются.
Для временного размещения граждан действуют эвакуационные пункты на базе центра социального обслуживания «Ульба» и интерната имени Н. Крупской.
Также работы ведутся в Шемонаихинском, Глубоковском, Уланском районах. По области остаются подтоплены 40 домов и более 100 дворовых участков.
На данный момент всего откачено около 11 тысяч куб.м. воды, уложено более 3000 штук мешков с инертным материалом.
Линии службы «112» перегружены. Звонки продолжают поступать. Личный состав подразделения ДЧС ВКО находится на усиленном варианте несения службы.
В помощь из Павлодарской области выдвинулась группа спасателей.
На завтра синоптики передают штормовое предупреждение — обильные осадки, в виде дождя и усиление ветра до 28 м/с.
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