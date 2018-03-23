AFP: неизвестный, захвативший заложников во Франции, заявил о своей приверженности ИГ

Источник: AP 2018

По данным телеканала BFM, серия выстрелов была слышна в супермаркете, в котором захвачены заложники. По уточненным данным телеканала, захват осуществил один вооруженный человек.

Уточняется, что за час до захвата в расположенном поблизости городе Каркасон неизвестный мужчина попытался на автомашине совершить наезд на группу из четырех полицейских, совершавших пробежку. После этого он открыл по ним огонь. По предварительным данным, как минимум один из стражей порядка получил пулевое ранение.

Ряд полицейских источников сообщили телеканалу, что именно этот человек затем переместился в город Треб и там совершил в супермаркете захват заложников. Согласно первым данным, преступник ведет себя крайне агрессивно. В заложниках может находиться большая группа людей.