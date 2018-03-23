Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Захарченко спрогнозировал создание новой народной республики
10 гениальных цитат для родителей
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Егор Крид побрился налысо
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
45Состоялись выборы президента России
16:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд оставил в силе приговор похитившему 460 млн рублей предпринимателю

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор для Николая Озерова, которым он был признан виновным в особо крупном мошенничестве, сообщает Генпрокуратура РФ.

По информации ведомства, в ноябре 2017 года Николай Озеров был осужден за хищение свыше 460 млн рублей у банка и организацию преднамеренного банкротства трех юридических лиц. Являясь фактическим собственником группы сельхозкомпаний, Озеров получил в банке кредит на развитие бизнеса. Затем он не израсходовал деньги по целевому назначению, а перечислил на расчетные счета аффилированных организаций.

«В целях уклонения от исполнения обязательств, в 2012—2015 годах он организовал вывод ликвидных активов ОАО Агрофирма “Нива”, ООО “Батурин­ское” и ОАО Агроплемзавод “Индустриальный” путем выдачи займов, реализации по заниженной цене оборудования, земельных участков и недвижимости подконтрольным лицам, которые являлись поручителями по кредитному договору. В свою очередь, это повлекло за собой банкротство компаний и причинило ущерб его кредито­рам и бюджетной системе Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Николаю Озерову приговором суда было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», Николай Озеров — владелец ГК «Медведовский мясокомбинат». Под свое поручительство и поручительства матери, сестры и компаний, фактическим собственником которых он являлся, он взял кредит в ЮЗБ ПАО «Сбербанк» на строительство и модернизацию племзавода «Индустриальный», однако полученные средства перевел на другие свои компании.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Дядя Вова и Зайчик: россияне предложили названия для нового оружия
«У нас дети отравились — а они против нас же полицию присылают»
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Почему темнокожие девушки стали новым эталоном красоты
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
Ученые раскрыли тайну «гуманоида из Атакамы»
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь