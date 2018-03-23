Суд оставил в силе приговор похитившему 460 млн рублей предпринимателю
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор для Николая Озерова, которым он был признан виновным в особо крупном мошенничестве, сообщает Генпрокуратура РФ.
Ростовский областной суд оставил без изменений приговор для Николая Озерова, которым он был признан виновным в особо крупном мошенничестве, сообщает Генпрокуратура РФ.
По информации ведомства, в ноябре 2017 года Николай Озеров был осужден за хищение свыше 460 млн рублей у банка и организацию преднамеренного банкротства трех юридических лиц. Являясь фактическим собственником группы сельхозкомпаний, Озеров получил в банке кредит на развитие бизнеса. Затем он не израсходовал деньги по целевому назначению, а перечислил на расчетные счета аффилированных организаций.
«В целях уклонения от исполнения обязательств, в 2012—2015 годах он организовал вывод ликвидных активов ОАО Агрофирма “Нива”, ООО “Батуринское” и ОАО Агроплемзавод “Индустриальный” путем выдачи займов, реализации по заниженной цене оборудования, земельных участков и недвижимости подконтрольным лицам, которые являлись поручителями по кредитному договору. В свою очередь, это повлекло за собой банкротство компаний и причинило ущерб его кредиторам и бюджетной системе Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Николаю Озерову приговором суда было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», Николай Озеров — владелец ГК «Медведовский мясокомбинат». Под свое поручительство и поручительства матери, сестры и компаний, фактическим собственником которых он являлся, он взял кредит в ЮЗБ ПАО «Сбербанк» на строительство и модернизацию племзавода «Индустриальный», однако полученные средства перевел на другие свои компании.
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