Суд оставил в силе приговор похитившему 460 млн рублей предпринимателю

По информации ведомства, в ноябре 2017 года Николай Озеров был осужден за хищение свыше 460 млн рублей у банка и организацию преднамеренного банкротства трех юридических лиц. Являясь фактическим собственником группы сельхозкомпаний, Озеров получил в банке кредит на развитие бизнеса. Затем он не израсходовал деньги по целевому назначению, а перечислил на расчетные счета аффилированных организаций.



«В целях уклонения от исполнения обязательств, в 2012—2015 годах он организовал вывод ликвидных активов ОАО Агрофирма “Нива”, ООО “Батурин­ское” и ОАО Агроплемзавод “Индустриальный” путем выдачи займов, реализации по заниженной цене оборудования, земельных участков и недвижимости подконтрольным лицам, которые являлись поручителями по кредитному договору. В свою очередь, это повлекло за собой банкротство компаний и причинило ущерб его кредито­рам и бюджетной системе Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.