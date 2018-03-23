Жителя Кубани осудили за стрельбу по девушке из винтовки
На Кубани осудили 31-летнего мужчину, который с балкона своего дома без всякой на то причины выстрелил из пневматической винтовки в девушку, проходившую по улице.
На Кубани осудили 31-летнего мужчину, который с балкона своего дома без всякой на то причины выстрелил из пневматической винтовки в девушку, проходившую по улице.
В результате 16-летняя жительница кубанского города Крымска получила тяжелую травму.
— Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона квартиры выстрелил из пневматической винтовки в 16-летнюю девушку, которая шла в тот момент по улице Синева, — рассказали в
По данным прокуратуры Краснодарского края, мужчина «беспричинно выстрелил из пневматической винтовки в спину 16-летней девушки», однако, находясь под следствием, «полностью признал свою вину и возместил причиненный вред пострадавшей».
С учетом этих обстоятельств Крымский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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