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15:41 (мск), источник: "Российская газета"

Жителя Кубани осудили за стрельбу по девушке из винтовки

На Кубани осудили 31-летнего мужчину, который с балкона своего дома без всякой на то причины выстрелил из пневматической винтовки в девушку, проходившую по улице.

В результате 16-летняя жительница кубанского города Крымска получила тяжелую травму.

— Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона квартиры выстрелил из пневматической винтовки в 16-летнюю девушку, которая шла в тот момент по улице Синева, — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. — В результате несовершеннолетней причинен тяжкий вред здоровью в виде пулевого ранения брюшной полости.

По данным прокуратуры Краснодарского края, мужчина «беспричинно выстрелил из пневматической винтовки в спину 16-летней девушки», однако, находясь под следствием, «полностью признал свою вину и возместил причиненный вред пострадавшей».

С учетом этих обстоятельств Крымский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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