Жителя Кубани осудили за стрельбу по девушке из винтовки

— Следствием и судом установлено, что в октябре 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с балкона квартиры выстрелил из пневматической винтовки в 16-летнюю девушку, которая шла в тот момент по улице Синева, — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. — В результате несовершеннолетней причинен тяжкий вред здоровью в виде пулевого ранения брюшной полости.