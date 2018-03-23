В Таганроге ввели режим ЧС из-за коммунальных проблем
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим чрезвычайной ситуации в Таганроге
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим чрезвычайной ситуации в Таганроге
«Из-за многочисленных провалов земли над канализационными коллекторами в муниципалитете намерены ввести режим чрезвычайной ситуации. Обнаружено уже восемь порывов. Сейчас коммунальным службам приходится их срочно ликвидировать. Сложность работ обусловлена глубиной залегания коллектора, которая составляет от трёх до восьми метров», — говорится в тексте.
На реконструкцию потратят от 180 до 400 млн рублей. По словам губернатора, режим ЧС позволит направить на ликвидацию аварии средства резервного фонда. Также принято решение о выделении из областного бюджета 65 млн рублей на закупку коммунальной техники для города.
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