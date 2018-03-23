В Таганроге ввели режим ЧС из-за коммунальных проблем

«Из-за многочисленных провалов земли над канализационными коллекторами в муниципалитете намерены ввести режим чрезвычайной ситуации. Обнаружено уже восемь порывов. Сейчас коммунальным службам приходится их срочно ликвидировать. Сложность работ обусловлена глубиной залегания коллектора, которая составляет от трёх до восьми метров», — говорится в тексте.